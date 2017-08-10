У Чернівцях відкрили дві кімнати для проведення ерготерапевтичних занять (ФОТО)

У Чернівцях з’явилися дві кімнати для проведення ерготерапевтичних занять. Про це пише acc.cv.ua. Кімнати відкрили в Буковинському обласному центрі соціальної реабілітації дітей з інвалідністю “Особлива дитина”. Повідомляється, що ерготерапія – це система заходів, спрямованих на опанування дитиною знань та навичок, необхідних для її незалежного проживання в соціальному середовищі.

У нових кімнатах організували зону для фізичної активності дітей, розвитку їх рухових здібностей. В зоні інтерактивної роботи за допомогою сучасної комп’ютерноі системи дитину можна навчити зорово-руховій координації, покращити якість рухів, удосконалити правильні стереотипи рухів. Також в кімнаті є зона релаксації та спокою, де в разі потреби, під час заняття дитина зможе відпочити та відновити сили для наступних завдань.

В ерготерапевтичній кімнаті для ранньої професійної орієнтації організовані зони для набуття дитиною первинних навичок для щоденної трудової діяльності. Цю кімнату можна розглядати як модель маленького сімейного бізнесу, де кожен має виконувати свою частину роботи. Станок для роботи з деревом, піч для випікання глини дозволять нам дати діткам поняття про найпростіші професії, якими можна заробляти собі на життя. В торговій зоні діти можуть здійснювати купівлю-продаж товарів власного виробництва, набуваючи навичок підприємництва, а також налагоджувати соціальні зв’язки.