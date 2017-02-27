У Чернівцях відкрили меморіальну дошку Героєві АТО (ФОТО)

У Чернівцях відбулося офіційне відкриття меморіальної дошки Героєві АТО Ігореві Парфентьєву. Про це повідомляє прес-служба Чернівецької міської ради. Пам’ять буковинця урочисто вшанували у чернівецькій гімназії №1, де й відбулося відкриття меморіальної дошки.

Хвилиною мовчання пам’ять Героя вшанували учні гімназії, роди-чі та близькі, однокласники, представники влади. В їхній пам’яті Ігор назавжди залишився чуйним сином, турботливим батьком та чоловіком, добрим другом та справжнім патріотом своєї держави.

Ігор Парфентьєв народився 10 листопада 1977 року в Чернівцях. Навчався у теперішній гімназії №1. 23 березня 2015 року був призваний по мобілізації Чернівецьким міським військовим комісаріатом. Проходив службу у 72-й окремій механізованій бригаді (Біла Церква ). Прослуживши майже рік, важко захворів. Помер Ігор Парфентьєв у госпіталі міста Волноваха від запалення легень за два дні до демобілізації. Поховали солдата 25 квітня 2016 року на Алеї Слави Центрального кладовища міста Чернівці. У Ігоря залишилась мати, дружина та 12-річна донька.