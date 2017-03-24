У Чернівцях відкрили меморіальну дошку герою Леоніду Петихачному (ФОТО)

У чернівецькій школі №5 відкрили меморіальну дошку герою Леоніду Петихачному.

У дворі навчального закладу зібралися рідні, близькі загиблого військовослужбовця, школярі та чернівчани.

«Я працював директором цієї школи, коли Леонід в ній навчався», – розповів заступник міського голови Олександр Паскар.

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Леонід Петихачний залишився в нашій пам’яті веселим і чесним хлопцем, який не був байдужим до українського народу.

Нагадаємо, герой загинув у серпні2014 року. Був старшим лейтенантом резерву 2-го батальйону «Донбас» спеціального призначення Національної гвардії України. За мужність і високий професіоналізм нагороджений орденом «За мужність» III ступеня (посмертно).