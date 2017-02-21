У Чернівцях відкрили меморіальну дошку Герою Станіславу Мамчію (ФОТО)

У вівторок, 21 лютого, на фасаді Чернівецької загальноосвітньої школи I – III ступенів №19 було відкрито меморіальну дошку військовослужбовцю Станіславу Мамчію, який у липні 2016 року загинув під Авдіївкою.

Щоб вшанувати пам’ять Героя, до навчального закладу прийшли представники влади, активісти, рідні та близькі Станіслава Мамчія, – повідомляє сайт облдержадміністрації.

Під час виступу заступник керівника апарату ОДА Олександр Шкурідін зазначив, щоб увічнити пам’ять ще одного патріота України, ми відкриваємо дошку Станіславу Мамчію, який був випускником школи №19.

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Нагадаємо, Станіслав Мамчій народився в Узбекистані в 1983 році. Згодом родина переїхала в Чернівці.

Був відданим патріотом Украхни.

У липні 2016 року Станіслав загинув на блокпості під Авдіївкою під час мінометного обстрілу.

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