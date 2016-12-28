У Чернівцях відкрили нову водоочисну споруду(ФОТО)

Прес-служба Чернівецької міської ради повідомляє про відкриття новітньої водоочисної споруди. Проект під назвою «Покращення екологічної ситуації в басейнах річок Прут і Дністер через покращення систем очистки стічних вод в Чернівцях і Дрокії» було розпочато ще 19 грудня 2013 року на території Чернівецької області (Україна), Сучавського повіту (Румунія) та Дрокійського району (Республіка Молдова). В рамках проекту було здійснено реконструкцію очисних споруд в Чернівцях, а саме побудова 2 нових горизонтальних пісколовок, а також встановлення нових очисних споруд в місті Дрокія, Молдова. На проект в загальному було витрачено 1 159 190 євро, з яких 116 150 євро – з міського бюджету, та 1 043 040 євро – грант Європейського Союзу.

В результаті впровадження міжнародного проекту очікується покращення санітарно-епідеміологічної ситуації водних об’єктів, доступ населення до послуг очищення стічних вод. Одним із досягнень проекту є також і впровадження інноваційних технологій очистки стічних вод.