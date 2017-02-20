У Чернівцях відкрили пам’ятну дошку Героєві АТО Віталію Чунтулу

У чернівецькій школі номер 16 відкрили пам’ятну дошку на честь Героя АТО Віталія Чунтула. Про подію інформує прес-служба Чернівецької міської ради. У подвір’ї загальноосвітньої школи зібралося багато людей : учні, вчителі, батьки загиблого та небайдужі чернівчани. Тут відбулося покладання квітів до меморіальної дошки, учні школи розгорнули прапор. Відбулося освячення дошки. Перед громадянами також виступив міський голова, Олексій Каспрук: “Завдяки таким Героям ми можемо спокійно ходити до школи, на роботу, жити своїм спокійним мирним життям. Пам’ятайте про вчинок Віталія, любіть Україну і Чернівці. Переконаний, разом переможемо!”

Чернівчанин Віталій Манолійович Чунтул служив оператором-радіотелефоністом оператором-радіотелефоністом 54-го окремого розвідувального батальйону спостереження військової частини В2803. Загинув 23 липня 2016 року під час артилерійського обстрілу в районі села Гнутове біля Маріуполя. Героя посмертно нагороджено орденом «За мужність» ІІІ ступеня, Почесним знаком «Маріуполь. Відстояли – Перемогли» та медаллю «На славу Чернівців».