У Чернівцях відкрили пам’ятну дошку Герою АТО Юрію Мізунському (ФОТО)

У чернівецькій ЗОШ №38 сьогодні, 17 березня, відбулося відкриття пам’ятної дошки, присвяченої Герою АТО Юрію Мізунському. Про це повідомляє прес-служба Чернівецької міської ради.

У події взяли участь рідні загиблого, вчителі, школярі, а також чимало небайдужих людей. Слова вдячності за захист Батьківщини виголосив заступник Чернівецького міського голови Олександр Паскар. На честь Героя пролунали щемливі пісні у виконанні школярів і чернівецьких співаків.

Юрій Мізунський працював в АТО зварювальником, співав у церковному хорі. На фронті служив гранатометником 3-го батальйону окремої тактичної групи 80-ї окремої аеромобільної бригади. Загинув Герой у районі м. Щастя 17 червня 2014 року, коли терористи атакували із засідки колону українських військових. Посмертно нагороджений орденом «За мужність ІІІ ступеня», медаллю «На славу Чернівців».