У Чернівцях відкриють Регіональне Бюро GIZ.

Відкриття відбудеться 25 жовтня о 16.00 на вул. Головній, 16.

Його урочисто відкриють Регіональний директор GIZ Україна, Білорусь пані Сабіне Мюллер та Директор проекту «Інтегрований розвиток міст в Україні» пан Матіас Брандт.

Регіональне Бюро GIZ у Чернівцях об`єднає під своїм дахом Інформаційний центр інтегрованого розвитку Чернівців 2030, офіс проекту «Інтегрований розвиток міст в Україні» та офіс «Програми для України з розширення прав та можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку» (U-LEAD з Європою).

Центр інтегрованого розвитку Чернівців 2030 інформуватиме чернівчан щодо розробки концепції інтегрованого розвитку міста, а також всіх інших супутніх процесів міського розвитку.

Довідка: Проект «Інтегрований розвиток міст в Україні» виконується німецькою урядовою компанією «Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH». У ньому беруть участь Чернівці, Вінниця, Житомир та Полтава. Уряд Німеччини фінансує проект у розмірі 4 млн євро, Уряд Швейцарії надає 1,85 млн євро. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH підтримує Уряд Німеччини в досягненні цілей у сфері міжнародного співробітництва заради сталого розвитку.