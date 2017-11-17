У Чернівцях відзначили кращих студентів області (ФОТО)

Сьогодні приміщенні Чернівецької ОДА привітали кращих студентів краю.

З нагоди Дня студента присутніх привітав заступник голови обласної державної адміністрації Ігор Богатирець.

“Студенти завжди і в усьому повинні бути першими і кращими. Але для великих звершень треба докладати багато зусиль – як фізичних, так і розумових. Ваше повсякденне навчання, участь та перемоги у різноманітних конкурсах та змаганнях – це внесок у власне майбутнє і майбутнє нашої країни”, – сказав І. Богатирець.

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Також було відзначено досягнення студентів закладів вищої освіти області. Зокрема,на Чемпіонаті світу з панкратіону у м. Тбілісі (Грузія) збірна команда України, до складу якої входили студенти Чернівецького національного університету імені Юрія ФедьковичаКирило Морару, Денис Семенюк та Анна Беженар, вибороли ІІ місце. Денис Семенюк та Анна Беженарнагороджені золотими медалями,Кирило Морару срібною медаллю на Чемпіонаті Європи з панкратіону серед юніорів та дорослих у м. Бріндізі (Італія).

На V Міжнародному фестивалі-конкурсі хорової музики імені Гавриїла Музическу (м. Ясси, Румунія) студентський жіночий хор ЧНУ “ANIMA” став володарем І премії та отримав перемогу в категорії “Вищі навчальні заклади”.

Студентка географічного факультету ЧНУ Наталія Дячук здобула І місце на Всеукраїнській олімпіаді з географії, студентка факультету фінансів, підприємництва та обліку Олена Лящук – I місце з навчальної дисципліни “Державні фінанси”; студенти Інституту фізико-технічних та комп’ютерних наук Наталія Попович, Олег Клема та Петро Крояло – І місце з радіотехніки; студентка факультету іноземних мов Вікторія Лобунець – І місце з науково-технічного перекладу з французької мови.

Кращим студентам Буковини вручено Подяки голови обласної державної адміністрації та Департаменту освіти і науки облдержадміністрації з наданням грошової винагороди.