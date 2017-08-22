У Чернівцях відзначили переможців олімпіад всеукраїнського та міжнародного рівнів

У вівторок, 22 серпня, у приміщенні Чернівецької ОДА відзначили переможців учнівських олімпіад базових дисциплін, конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт, конкурсів учнівської та студентської молоді всеукраїнського та міжнародного рівнів у 2016/2017 навчальному році.

Напередодні 26-річниці святкування Дня незалежності України талановитій молоді вручили грошові винагороди та подяки обласної державної адміністрації.

За особливі досягнення у вивченні окремих предметів подяками голови обласної державної адміністрації та грошовими винагородами за I, II та IIIмісця (4 000 грн., 3 000 грн. та 2 000 грн. відповідно) нагороджено переможців учнівських олімпіад з базових дисциплін, конкурсів учнівської та студентської молоді, всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт у 2016-2017 навчальному році.