У Чернівцях вкотре обиратимуть кращу годівничку для зимування птахів

У Чернівцях відбудеться щорічний, творчий конкурс з виготовлення годівничок для пернатих друзів «ПТАХ» серед школярів на базі Вищого професійного художнього училища № 5.

Конкурс проходитиме з 20 листопада до 7 лютого.

Як повідомили у міськраді, годівничка бути дерев’яною, в яку можна насипати корм для птахів в зимовий час і який буде захищений від снігу, дощу і вітру. Вона складається з критої підставки для корму з бортиками, що запобігають висипанню, кріплення. Орієнтовні розміри: 29 см ширина,39 см довжина, 40 см висота. Обов’язковою вимогою є відсутність фарби на годівничках.

Готові вироби приймає комісія з 8 до 17.00 в робочі дні, яка працює у Вищому професійному художньому училищі № 5 (кабінет старшого майстра, відповідальна – Бартків Світлана Михайлівна).

Переможці отримають цінні призи.

Згодом годівнички будуть встановлені в парку “Жовтневий” і допоможуть птахам пережити зиму.