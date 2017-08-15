У Чернівцях водій “BMW” насмерть збив п’яного чоловіка та втік

Нещодавно у Чернівцях на вул. Ярослава Мудрого було виявлено труп невідомого громадянина.

Як розповів начальник Садгірського відділення поліції ГУНП в Чернівецькій області Віорел Барбакар, чоловік помер від численних переломів ребер та розриву печінки, – повідомляє “АСС”.

Правоохоронці встановили, що чоловік спільно з товаришем розпивав алкоголь. Після цього він пішов до зупинки громадського транспорту, але через нетверезий стан впав на асфальт. Згодом, водій “БМВ”, на іноземній реєстрації, здійснюючи маневр розвороту, допустив наїзд на лежачого чоловіка та покинув місце пригоди.

Наразі поліцейські знайшли водія. Ним виявився житель Чернівців.