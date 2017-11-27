У Чернівцях водій збив 17-річну дівчину: потерпіла у лікарні

У Чернівцях у результаті аварії потерпіла 17-річна дівчина.

ДТП сталась у ніч на 27 листопада по вул. Гагаріна. 53-річний чернівчанин, перебуваючи за кермом автомобіля марки «УАЗ», допустив наїзд на 17-річну дівчину.

Внаслідок удару потерпіла отримала закритий перелом кісток таза та була госпіталізована до відділення дитячої травматології лікарні швидкої медичної допомоги.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Чернівецької області, водій автомобіля був тверезим.

За даним фактом відомості внесено до ЄРДР.