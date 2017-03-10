У Чернівцях водоканал і тролейбусне управління отримають кошти від міськради лише після внесення змін у бюджеті

На фінансову підтримку водоканалу і тролейбусного управління депутати виділили лише 4 мільйона гривень. Для КП «Чернівціводоканал» з міського бюджету виділено 3 мільйони гривень, а Чернівецькому тролейбусному управлінню – 1 мільйон. Ці кошти комунальники мають спрямувати на погашення заборгованості за спожиту електроенергію в лютому.

Як повідомили у міськраді, обидва комунальні підприємства потребують щомісячної фінансової підтримки. Зокрема, водоканал на оплату боргу за електроенергію через понаднормові втрати, тролейбусне управління – через подорожчання удвічі електроенергії та підвищення розміру мінімальної зарплати.

Щоб вказані підприємства змогли безперебійно функціонувати, у 2016 році депутата пропонувалося прийняти Програму їх фінансової підтримки у 2017 році, в якій передбачалося надати кошти ЧТУ у розмірі 11,8 мільйонів гривень, водоканалу – 32,1 мільйонів гривень, «Чернівтеплокомуненерго» – 17 мільйонів гривень та місцевому аеропорту – 10 мільйонів гривень.

Депутати міськради прийняли програму, проте відповідно до затвердженого рішення виділили вищезазначеним підприємствам лише по 2 мільйони гривень на погашення боргів за спожиті енергоносії у січні цього року.

Станом на 9 березня програма фінансової підтримки підприємствам прийнята у сумі 12 мільйонів гривень. Зазначені кошти підприємства отримають після внесення міською радою відповідних змін у міський бюджет.

Через досі неотримані кошти, «Чернівціобленерго» у разі несплати боргів планує обмежувати електропостачання об’єктів КП «Чернівецьке тролейбусне управління» з 9.00 в період 13-17 березня, обмеження електропостачання об’єктів водоканалу розпочато з минулого тижня.