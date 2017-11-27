У Чернівцях впродовж вихідних патрульні вилучили наркотики у чотирьох громадян

Впродовж вихідних патрульні поліцейські міста виявили речовини, схожі на наркотичні, у 4 громадян.

Так, 26 листопада, до поліції надійшла інформація про те, що в чоловіка, який керує транспортним засобом марки ЗАЗ при собі, ймовірно, є заборонені речовини.

На вул. 29 березня охоронці порядку помітили транспортний засіб, який підпадав під орієнтування. Також в автомобілі помітили технічну несправність світлових приладів.

Під час спілкування з патрульними водій, у якого були помітні ознаки сп’яніння, нервував та поводився підозріло. Під час поверхневої перевірки в нього виявили речовину, схожу на наркотичну.

На чоловіка склали протокол за ст. 130 КУпАП.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу. До слова, від початку поточного року патрульними поліцейськими зафіксовано близько 350 випадків виявлення в громадян речовин, схожих на наркотичні.