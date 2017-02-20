У Чернівцях вшанували пам’ять Героїв Небесної сотні (ФОТО)

У понеділок, 20 лютого, з нагоди дня пам’яті Героїв Небесної сотні, представники влади прийшли на Центральне кладовище, щоб покласти квіти та запалені лампадки до могил полеглих Героїв під час Революції Гідності.

Керівництво міста та області, активісти, військові, рідні та близькі загиблих патріотів вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні Василя Аксенина й Олександра Щербанюка, а також військових, які загинули на передовій.

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Нагадаємо, 19 лютого чернівчани вшановали пам’ять героїв Небесної сотні.