У Чернівцях вшанували пам’ять воїнів-афганців (ФОТО)

15 лютого у Чернівцях відбувся урочитий мітинг з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав та 28-ї річниці виведення військ з Афганістану.

Біля пам’ятника буковинцям, які загинули в Афганістані зібралися представники влади, духовенства, воїни-афганці та небайдужі чернівчани.

Спочатку священик відправили молебень. Також на знак світлої пам’яті про героїв учасники мітингу поклали вінки та квіти до пам’ятника загиблих в Афганістані.

«Буковина ніколи не забуде своїх славних синів, які віддали молоді, нерозквітлі життя», – сказав голова Чернівецької ОДА Олександр Фищук.

Фото Чернівецької ОДА.