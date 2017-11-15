У Чернівцях втретє проводять муніципальні читання ім. Антона Кохановського (ФОТО)

Сьогодні у Чернівецькій міській раді розпочались муніципальні читання імені Антона Кохановського, присвячені 200-річчю від дня народження відомого громадсько-політичного діяча.

Під час виступу, міський голова Олексій Каспрук зазначив, що історія міста тісно пов’язана зі славетним ім’ям Антона Кохановського. “В історії Чернівців навряд чи знайдеться інший діяч міського самоврядування, який зробив би для міста стільки корисних справ, як Антон Кохановський. Він пов’язав свою долю з Буковиною та Чернівцями, залишив яскравий слід в пам’яті нащадків, а також глибоку шану і вдячність йому віддають сьогоднішні городяни. І через 200 років ми пам’ятаємо цю непересічну особистість і ті справи, які він зробив для Чернівців”, – зазначив мер.

Серед учасників муніципальних читань імені Антона Кохановського – відомі науковці, державні службовці, представники неурядових організацій, працівники сфери культури та освіти.

Муніципальні читання імені Антона Кохановського проводяться у Чернівцях втретє.