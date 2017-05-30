У Чернівцях вихованця дитбудинку, якого без нагляду залишили у лікарні, виписали

У вівторок, 30 травня, 2-річного вихованця Чернівецького обласного спеціалізованого дитячого будинку виписали з відділення крапельних інфекцій ОКУ «Обласна дитяча клінічна лікарня».

Як повідомили у Департаменті охорони здоров’я Чернівецької ОДА, хлопчик, у якого була запущена форма стоматиту почувається нормально. Наразі він перебуває в дитбудинку, де під наглядом лікарів та вихователів закладу відбуватиметься продовження лікування дитини на амбулаторному етапі.

Нагадаємо, у п’ятницю, 26 травня, хлопчика із КМУ «Обласний спеціалізований будинок дитини» привезли до лікарні. Дитина весь час плакала та не могла заспокоїтися. До того, співробітники притулку на всю ніч залишили дитину без нагляду.

За дорученням голови облдержадміністрації Олександра Фищука, по даному випадку створено комісію. За результатами її роботи винні особи будуть притягнені до відповідальності.