У Чернівцях викликали поліцію через заяву нардепа на всеукраїнському телеканалі

12 лютого на спецлінію 102 надійшло повідомлення інформаційного характеру.
Про це повідомили в УПП.
Заявник звернувся до поліцейських через те, що йому не сподобався виступ на одному з каналів народного депутата України Вадима Рабіновича.
Виявилося, що нардеп погано висловився у бік українців. Тому заявник попросив правоохоронців «зв’язатися з депутатом та розібратися в ситуації, що склалася».
У поліції повідомили, що подібні виклики охоронці порядку отримають досить часто. Люди звертаються до поліції у випадку виявлення мертвої собаки на вулиці тощо.