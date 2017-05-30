У Чернівцях викрили підпільний гральний заклад. Про це інформує Управління захисту економіки в Чернівецькій області. Повідомляється, що організатори “казино” добре подбали про заходи безпеки: жодної вивіски на будівлі не було, натомість була камера відеоспостереження. Доступ до закладу мали постійні та перевірені клієнти. Оперативники Управління захисту економіки спільно з слідчими СУ ГУНП в Чернівецькій області “завітали” до ігрового приміщення у розпал гри.

Працівниками УЗЕ було вилучено 10 системних блоків персональних комп’ютерів, стіл для гри у “Покер” та інші речові докази підпільної діяльності на суму близько 100 тисяч гривень.