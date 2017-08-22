Патрульні у Чернівцях виявили сп’янілого водія, який скоїв ДТП та намагався втекти з місця пригоди. Про це пише патрульна поліція у Фейсбук. Подія сталася на вул. Сторожинецькій. До охоронців порядку звернувся громадянин, який повідомив, що на його припаркований автомобіль здійснив наїзд водій автомобіля BMW, після чого поїхав у невідомому напрямку.

Через деякий час патрульні на вул. О. Кошового помітили водія автомобіля, схожого за орієнтуванням. У громадянина виявлено реєстраційний документ на транспортний засіб. Під час розмови із водієм, інспектори помітили у останнього ознаки алкогольного сп’яніння.

На водія складено протокол за статтею 124 (Порушення учасниками дорожнього руху правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів), 122-4 (Залишення водіями транспортних засобів місця дорожньо-транспортної пригоди, до якої вони причетні) та 130 КУпАП (Керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного сп’яніння).