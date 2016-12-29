У Чернівцях визначили найкращого вчителя року(ФОТО)

У Чернівцях визначили переможців І туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2017». Про це повідомляє прес-служба Чернівецької міської ради. Свято нагородження відбулося у чернівецькому драмтеатрі імені Ольги Кобилянської. На події були присутні Олексій Каспрук, начальник управління освіти Сергій Мартинюк, а також голова міського комітету профспілки працівників освіти і науки Ганна Поштар.

Першість у конкурсі отримали вчитель початкових класів СЗОШ №6 Оксана Косар, вчитель інформатики ЗОШ №14 Ольга Тірон, вчитель біології багатопрофільного ліцею №4 Надія Засимович, вчитель музичного мистецтва ЗОШ №31 Сергій Карп, учитель румунської мови та літератури ЗОШ №13 Наталія Процюк.

Вчителів було нагороджено почесні грамоти, грошові премії та подарункові сертифікати.