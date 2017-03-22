У Чернівцях визначилися з майбутнім кольором Кафедрального собору – бежевий

Чернівецький Кафедральний собор перефарбують у бежевий колір. Це автентичний колір храму. Таких висновків дійшли науковці та духовенство храму. Про це пише molbuk.ua.

Окрім перефарбування, на собор чекають ще декілька значущих змін : фасад будівлі планують повністю відремонтувати, знявши, за потреби, штукатурку.

— Це буде бежевий колір, але зі світлими й темними відтінками. Щось на зразок кави з молоком,- про це каже отець Василь, – у нас немає відомостей, коли капітальний ремонт фасаду робили востаннє, та це точно ще в дорадянський період, – додає.

Кошти на ремонт та перефарбування виділять меценати. Роботи розпочнуть вже цього року.