У Чернівцях з нагоди 30-річчя створення організації ветеранів України відбулися урочистості (ФОТО)

У Чернівцях в Будинку офіцерів з нагоди 30-річчя створення організації ветеранів України відбулися урочисті заходи.

Під час заходу міський голова Олексій Каспрук зазначив, що ветерани залишаються соціально активними і роблять чималий внесок у розбудову міста та країни.

З нагоди свята мер вручив листи подяки та грошові винагороди: члену ради Чернівецької міської організації ветеранів Василю Сорохану, голові первинної ветеранської організації №18 Ігорю Нейману, члену ветеранської організації КЖРЕП №7 Олені Водоп’яновій, заступнику голови Садгірської організації ветеранів Марії Федоровій, голові первинної ветеранської організації «Житлосервіс» Станіславу Медвецькому, голові ревізійної комісії міської організації ветеранів Валентині Гнедіній.