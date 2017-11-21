У Чернівцях з незаконного користування повернуто земельні ділянки вартістю понад 700 тисяч

На Буковині завдяки прокуратурі з незаконного користування реально повернуто із незаконного користування 0,2357 земельні ділянки вартістю понад 700 тис грн.

Як повідомили у прес-службі прокуратури Чернівецької області, встановлено, що у квітні 2014 року Чернівецька міська рада надала громадянину в оренду земельну ділянку по вул. Вашківській у м. Чернівці площею 0,1000 га для обслуговування житлового будинку, який належить чоловіку на праві приватної власності.

У травні 2014 року та грудні 2015 року Чернівецька міська рада своїми незаконними рішеннями додатково, безкоштовно та поза конкурсом надала у користування цьому ж громадянину ще дві земельні ділянки за різними кадастровими номерами площею 0,1818 га та 0,0539 га вартістю понад 700 тис. грн. для обслуговування цього ж житлового будинку.

Реагуючи на виявлені порушення та захищаючи інтереси територіальної громади м. Чернівці, керівник місцевої прокуратури через суд домігся скасування вказаних рішень та визнання договорів недійсними, – повідомили у прес-службі прокуратури області.