У Чернівцях з’явиться VIP-кінотеатр

Сьогодні у Чернівцях відкриють VIP-кінотеатр.

Облашитували кінозал у приміщенні колишнього кінотеатру імені Зої Космодемянської, що на вулиці Кобилянської, 36, – повідомляє “АСС”.

Автор ідеї, режисер Сергій Скобун розповів, що кінотеатр розрахований на 45 місць. Тут показуватимуть прокатні фільми, а також артхауз. Окрім того до кінозалу будуть запрошувати відомих кінокритиків, письменників, акторів, з якими після перегляду можна буде обговорити проблематику і сюжет фільму.

У VIP-кінотеатрі замість звичних стільців розмістили червоні м’які крісла із подушками.