У Чернівцях з’явився збірник спогадів Михайла Івасюка (ФОТО)

У Чернівцях презентували збірник спогадів Михайла Івасюка. Про це пише прес-служба Чернівецької ОДА. Вихід книги приурочили до сторічного ювілею від дня народження митця. У книзі написані спогади про Івасюка від 54 письменників, науковців, громадських діячів зі всієї України.

Знані митці, науковці, громадські діячі, родина Михайла Івасюка зібралися, щоб згадати «Лицаря слова» – саме так називається збірка, яка побачила світ завдяки видавничому дому «Букрек».

Участь у заході взяв перший заступник голови обласної державної адміністрації Михайло Павлюк, який разом з родиною прийшов вшанувати пам’ять свого видатного дідуся.