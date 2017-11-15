У Чернівцях заарештували шахрайку-“екстрасенса” (ФОТО)

Злочинну діяльність 32-річна жителька Київської області провадила у різних регіонах нашої держави. Під приводом зняття порчі шахрайка видурювала у своїх жертв великі суми грошей та ювелірні вироби. Загальна сума збитків становить понад 350 тисяч гривень. Про це пише ГУНП в Чернівецькій області.

В ході оперативно-розшукових заходів у кримінальному провадженні, відкритому 20 березня цього року за фактом шахрайства, поліцейські встановили обставини злочину та осіб, причетних до його скоєння. Приїхавши на Буковину та увійшовши в довіру до 25-річної чернівчанки, зловмисниця ромської національності запропонувала жінці зняти порчу. Під час проведення свого обряду шахрайка заволоділа золотими прикрасами потерпілої та грошима у сумі 12,5 тисяч доларів США.



Працівники Управління карного розшуку з’ясували, що злочини жінка вчиняла разом зі своїм 35-річним цивільним чоловіком. Упродовж останніх двох років подружжя ошукувало людей по всій території України. Зловмисники пересувалися на автомобілях «Фольксваген Пасат» зеленого кольору і сірому «БМВ» на іноземних реєстраціях.

Розшукавши шахрайку на Київщині, поліцейські карного розшуку спільно із спецпідрозділом «КОРД» затримали її. Жінці оголошено підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Суд обрав затриманій запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

На даний час проводяться слідчі дії. Працівники поліції перевіряють особу затриманої на причетність до скоєння інших аналогічних злочинів. Правоохоронці просять громадян звернути увагу на фото і відео. Якщо ви стали жертвою даної жінки, повідомте до поліції за номером (050)136-56-37 або на спецлінію «102».