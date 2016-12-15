У Чернівцях заклали капсулу з посланням для наступних поколінь

Сьогодні, 15 грудня, відбулося урочисте закладання капсули з посланням для наступних поколінь. Подія відбулася на вулиці Головній, 265. Капсулу заклали на місці будівництва сучасного стадіону. Від імені міського голови Олексія Каспрука та чернівецької спільноти заступник міського голови Олександр Паскар зачитав текст послання. У ньому йдеться: «Віримо, що наші спільні зусилля подарують майбутнім поколінням чернівчан чудову арену, де відбудеться чимало яскравих і емоційних спортивних поєдинків, виростуть майбутні чемпіони та «зірки» спорту, утверджуватимуться славетні спортивні традиції Чернівців. Упевнені, що цей стадіон позитивно вплине на фізичну форму дітей і молоді, урізноманітнить спортивне життя чернівчан та гостей міста, допоможе розвивати і пропагувати футбол. Кожному, хто буде тут тренуватися, виступати за свою команду у матчах, здобувати перемоги і вболівати, щиро бажаємо щасливої долі та обов’язково досягти своєї мети у житті. Тож нехай кожне наступне покоління пишається здобутками попереднього, відчує нашу любов і піклування про Чернівці, впевненість в успішному майбутньому нашого міста. Крізь роки, звертаючись до вас, ми передаємо свої вітання і прохання гідно продовжувати розпочату нами справу, виховувати любов до спорту і здорового способу життя». Про це повідомляє прес-служба Чернівецької міської ради. Тут, на Головній 265, планується зведення сучасного стадіону зі штучним покриттям, трибуною на 400 місць, електронним таблом та адміністративно-побутовою будівлею.