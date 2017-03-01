У Чернівцях зареєстрували випадок сказу. Це сталося 25 лютого на вул. Ковпака, де лисиця, яка була хворою, мала контакт з домашньою собакою на подвір’ї громадянки Лідії Савінової.

Про це повідомили у прес-службі міськради.

1 березня по цьому питанню засідала Державна надзвичайна протиепізоотична комісія при Чернівецькій міській раді.

Сусід чернівчанки застрілив лисицю, а її труп було доставлено до міської державної лікарні ветеринарної медицини. На подвір’ї Лідії Савінової утримується дві собаки та 8 котів.

27 лютого були виявлені свідчення, характерні для вірусу сказу. Тому спеціалісти провели дезінфекцію на місці загибелі лисиці та місці утримання собаки, яка мала контакт з лисицею.

Також фахівці проводять імунізацію домашніх тварин, які утримуються в загрозливій зоні. Зокрема, на вулицях Бориславська, Світловодська, Нечая, Г. Гараса та території музею народної архітектури та побуту, Обласної комунальної установи «Чернівецький обласний госпіталь ветеранів війни», Обласної лікарні швидкої медичної допомоги, тощо.