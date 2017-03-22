У Чернівцях затримали чергового хабарника: директор професійного ліцею вимагав у бізнесмена щомісяця виплачувати 10 тисяч гривень

Як ми повідомляли раніше, у Чернівцях на хабарі затримано директора одного з ліцеїв.

За інформацією прес-служби УСБУ в Чернівецькій області, правоохоронці затримали на хабарі директора одного з державних професійних ліцеїв.

Наразі з’ясовано, що керівник навчального закладу вимагав від бізнесмена виплачувати щомісяця по 10 тисяч гривень за оренду приміщення.

Хабарника затримали правоохоронці на околиці Чернівців, де він призначив зустріч комерсанту.

Відкрито кримінальне провадження.