У Чернівцях затримали чергового хабарника: директор професійного ліцею вимагав у бізнесмена щомісяця виплачувати 10 тисяч гривень

Як ми повідомляли раніше, у Чернівцях на хабарі затримано директора одного з ліцеїв.

За інформацією прес-служби УСБУ в Чернівецькій області, правоохоронці затримали на хабарі директора одного з державних професійних ліцеїв.

Наразі з’ясовано, що керівник навчального закладу вимагав від бізнесмена виплачувати щомісяця по 10 тисяч гривень за оренду приміщення.

Хабарника затримали правоохоронці на околиці Чернівців, де він призначив зустріч комерсанту.

Відкрито кримінальне провадження.1490174151_17425843_1284132048341077_4805712712343053662_n 1490174196_17457349_1284132151674400_6160877259261304142_n 1490174215_17362530_1284132155007733_8293395513070048428_nхабар-ліцей2

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1 коментар

  1. А бизнесмен – подлая сволочь. Когда лез в помещения училища, золотые горы обещал, а теперь- в кусты. Он, ведь мог отказаться в самом начале, на такие условия. Директор-корупционер, надо “бить жопу”. А вот “бизнесмена” – надо вешать, как предателя!

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