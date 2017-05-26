У Чернівцях затримали чоловіка, який намагався дати хабара заступнику начальника поліції (ФОТО)

Чернівчанин намагався дати хабара заступнику начальнику Герцаївського відділення поліції. Працівники обласного УВБ спільно з Слідчим управлінням ГУНП в Чернівецькій області та спецпідрозділом «КОРД» затримали зловмисника безпосередньо при спробі передачі хабара у розмірі 500 доларів США. Чоловік хотів викупити вилучений транспортний засіб, який раніше вилучили за незаконний видобуток піщано-гравійної суміші.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище) Кримінального кодексу України.

Правопорушника затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.