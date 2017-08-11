Патрульні у Чернівцях затримали чоловіка з наркотиками. Про це йдеться у повідомленні патрульної поліції у Фйесбук. Подія сталася в ніч на 11 серпня на вулиці Ентузіастів. Поліцейські помітили чоловіка, який поводився підозріло. Коли громадянин побачив охоронців порядку – помітно занервував.

Під час поверхневої перевірки в чоловіка виявили паперовий згорток з речовиною, схожою на наркотичну.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу.