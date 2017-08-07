У Чернівцях затримали чоловіка з наркотиками

Чернівецька поліція затримала чоловіка з наркотиками. Про це йдеться у повідомленні патрульної поліції у Фейсбук. Подія сталася 5 серпня, близько 23-ї год на вул. Героїв Майдану. Охоронці порядку помітили чоловіка, який розпивав алкогольні напої на зупинці громадського транспорту.

Під час спілкування з поліцейськими чоловік нервував та поводився підозріло.

Під час поверхневої перевірки у нього виявили речовини, схожі на наркотичні. Зокрема, поліетиленовий пакетик, з речовиною рослинного походження, паперовий згорток з подрібненою речовиною, рослинного походження, згорток фольги з порошкоподібною речовиною та таблетку невідомого походження.

На громадянина винесли постанову за ст. 178 КУпАП (розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п’яному вигляді).

На місце події викликали слідчо-оперативну групу