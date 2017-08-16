У Чернівцях затримали грабіжника. Про це йдеться у повідомленні патрульної поліції у Фейсбук. Подія сталася 15 серпня близько 4-ї години на вулиці Головній. Патрульним надійшло повідомлення про грабіж. Під час спільного відпочинку малознайомий чоловік незаконно заволодів грошима заявника.

Патрульні поліцейські встановили прикмети громадянина та можливі місця його перебування.

На вул. М. Заньковецької інспектори виявили чоловіка, який підпадав під орієнтування.

Громадянина доставили до відділу поліції.