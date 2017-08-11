У Чернівцях затримали крадія автозапчастин (ФОТО)

Патрульні поліцейські у Чернівцях затримали чоловіка, ймовірно причетного до крадіжки. Повідомлення про викрадення запчастин з автомобіля на вул. Південно-Кільцевій надійшло патрульним поліцейським 10 серпня, близько 22- ї год.

Охоронці порядку з’ясували, що напередодні, близько 5-ї год ранку, на вул. Воробкевича екіпаж патрульних вже помічав підозрілого чоловіка, який, побачивши поліцейських – занервував та пришвидшився.

В громадянина виявили набір ключів та викруток, а також автозапчастини, зокрема генератор та бензонасос, які були схожі на ті, про які зараз говорив заявник.

Тоді чоловік поводився нервово та не міг пояснити звідки в нього ці речі.

Громадянина доставили у відділ поліції для з’ясування всіх обставин.