    У Чернівцях затримали крадія автозапчастин (ФОТО)

    Патрульні поліцейські у Чернівцях затримали чоловіка, ймовірно причетного до крадіжки. Повідомлення про викрадення запчастин з автомобіля на вул. Південно-Кільцевій надійшло патрульним поліцейським 10 серпня, близько 22- ї год.
    Охоронці порядку з’ясували, що напередодні, близько 5-ї год ранку, на вул. Воробкевича екіпаж патрульних вже помічав підозрілого чоловіка, який, побачивши поліцейських – занервував та пришвидшився.
    В громадянина виявили набір ключів та викруток, а також автозапчастини, зокрема генератор та бензонасос, які були схожі на ті, про які зараз говорив заявник.
    Тоді чоловік поводився нервово та не міг пояснити звідки в нього ці речі.
    Громадянина доставили у відділ поліції для з’ясування всіх обставин.

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