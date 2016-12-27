У Чернівцях затримано квартирних грабіжників(ФОТО)

Прес-центр ГУ НП в Чернівецькій області сьогодні, 27 грудня, повідомив про затримання буковинськими поліцейськими організованої групи злочинців, віком від 27 до 36 років, що здійснювали квартирні крадіжки. Група “квартирників” складалася з 5 осіб та працювала не лише в Чернівцях, а й в декількох західних та центральних областях України. У Чернівцях, зокрема, злочинцям вдалося здійснити близько 20-ти квартирних крадіжок. В місті “квартирникам” допомагала 27-річна чернівчанка, яка надавала їм житло, а також показувала помешкання, в яких можна вкрасти значну суму грошей та інші матеріальні цінності. Окрім цього, молода дівчина також причетна до одної з крадіжок. Шляхом підбору ключів до замків вхідних дверей, злодії проникали до помешкань, звідки виносили гроші, ювелірні та хутряні вироби, цифрову техніку, парфуми тощо.

pm130image002 pm70image001 pm124image003

СТАТТІ ПО ТЕМІ

БЕЗ КОМЕНТАРІВ

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ