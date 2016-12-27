У Чернівцях затримано квартирних грабіжників(ФОТО)

Прес-центр ГУ НП в Чернівецькій області сьогодні, 27 грудня, повідомив про затримання буковинськими поліцейськими організованої групи злочинців, віком від 27 до 36 років, що здійснювали квартирні крадіжки. Група “квартирників” складалася з 5 осіб та працювала не лише в Чернівцях, а й в декількох західних та центральних областях України. У Чернівцях, зокрема, злочинцям вдалося здійснити близько 20-ти квартирних крадіжок. В місті “квартирникам” допомагала 27-річна чернівчанка, яка надавала їм житло, а також показувала помешкання, в яких можна вкрасти значну суму грошей та інші матеріальні цінності. Окрім цього, молода дівчина також причетна до одної з крадіжок. Шляхом підбору ключів до замків вхідних дверей, злодії проникали до помешкань, звідки виносили гроші, ювелірні та хутряні вироби, цифрову техніку, парфуми тощо.