У Чернівцях знайшли тіла вбитих собак. Волонтери б’ють на сполох

Трагічна подія сталася нещодавно біля Калинівського ринку. Було виявлено тіла 7-ми мертвих собак та одного кота. Про це пише у своєму профілі у Фейсбук директор “Притулку для тварин” Василь Виноградов. “Вул. Калинівська. Біля річки. Між приватною парковкою та ринком. Надіслав волонтер Юлія Добрюк, по Вайберу. Кажуть, що є отвори від кулі”,- пише Василь Виноградов.

За словами директора притулку, деякі тіла пролежали вже довго, зійшов сніг, і лишень зараз їх знайшли. Є серед вбитих і “свіжі” трупи. Майже в кожному – видимі отвори, як від куль.

“Не може бути такого, щоб у радіусі 150 метрів одночасно загинуло стільки тварин. Я припускаю, що це була невипадкова агресія”,- каже Василь Виноградов.

Справою займаються експерти.