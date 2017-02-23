У Чернівцях знову перефарбовуватимуть Кафедральний собор (ФОТО)

Чернівецький Кафедральний собор знову вирішили перефарбувати. Про це пише начальник відділу охорони культурної спадщини міської ради Олена Пушкова у своєму профілі у Фейсбук. Спершу було вирішено встановити автентичний колір споруди. Для цього запросили технолога-реставратора з Києва, академіка АБ Украіни, члена УНК ІКОМОС Юлію Стріленко. Поки що результатів дослідження немає.

Також повідомляється, що під штукатуркою споруди виявили мокрі стіни та грибок. Це псує Кафедральний собор як зовні, так і зсередини.