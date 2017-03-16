У Чернівцях з’явилося 10 нових вулиць

У місті з’явилося 10 нових вулиць. Про це пише прес-служба Чернівецької міської ради. Таке рішення затвердив виконавчий комітет міської ради.

“У масиві житлової та громадської забудови, обмеженому вулицями Сторожинецькою, Рівненською, Героїв Майдану та проспектом Незалежності з’являться нові вулиці: бульвар Буковинського віча, вулиця Йозефа Шумпетера, вулиця Євгена Ерліха та вулиця Ганса Гросса“,- йдеться у тексті повідомлення.

Окрім цього, нові вулиці в районі садівничого товариства “Рубін” на вулиці Стрийській отримають назви Буденецька і Смарагдова. Вулиці в районі садівничого товариства “Трембіта” на вулиці Димківській названо Покутською, Дубовецькою, Тінистою і Пролісковою.