У Чорному морі знайшли тіла загиблих в авіакатастрофі Ту-154

Сьогодні стало відомо про виявлення трьох загиблих та ще велику кількість останків в районі падіння літака Ту-154 у Чорному морі. Окрім цього, з дна вже підняли “чорну скриньку” – бортовий самописець, що використовується в авіації для запису основних параметрів польоту, внутрішніх показників систем літака та переговорів екіпажу. Пристрій відправлять до Москви, де буде здійснюватися розшифровка. Окрім цієї “скриньки”, на борту літака було ще дві – у хвостовій частині літака, їх поки не знайдено.

Нагадаємо, 25 грудня сталася масштабна авіакатастрофа над Чорним морем (у районі Сочі, 6 кілометрів від берега). Розбився літак Міністерства оборони Росії Ту-154. На борту літака знаходилося 84 пасажири та 8 членів екіпажу, жоден з них не вижив.