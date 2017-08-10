У Чорториї через нестачу кисню у воді загинула риба

У Чорториї загинула риба. Про це пише Кіцмань.Інфо. В озері загинула щука, карасі та мальок. Попередньою причиною загибелі риби на Чорторийському озері є нестача кисню.

Як повідомляє Держпродспоживслужба в Чернівецькій області загрозу мору риби фахівці пов’язують із суттєвим підвищенням температури на території Буковини та настанням періоду цвітіння синьо–зелених водоростей. Суб’єктів господарювання закликають періодично проводити заміри кисню.

Для визначення вмісту кисню у воді необхідно набрати воду в посуд скляний місткістю не менше 0,5 літра. Закривати посуд слід під водою, щоб не було доступу кисню повітря до набраної води. Набрану воду необхідно доставити в лабораторію ветеринарної медицини в добовий термін, для визначення вмісту кисню в воді.