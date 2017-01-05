У Чорториї від пташиного грипу почали гинути кури

Станом на 4 січня у с. Чортория Кіцманського району на озері №1 спостерігається загибель 29-ти лебедів.

Про це зазначив начальник Кіцманського РС УДСНС України у Чернівецькій області Віктор Гуцуляк, повідомляє «Кіцмань-інфо».

Також цього ж дня було зафіксовано загибель 12-ти курей в одному з приватних господарств.

Усіх загиблих птахів фахівці направили до Чернівецької регіональної Державної лабораторії ветеринарної медицини, на дослідження.

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