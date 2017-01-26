У ЧТУ спростували інформацію про те, що в тролейбуса, який виїхав на тротуар, відмовили гальма

Як ми повідомляли раніше, сьогодні у Чернівцях в тролейбуса відмовили гальмі і він «влетів» на тротуар, зачепивши автомобіль.

Наразі у тролейбусному управлінні спростували інформацію про те, що у «рогатого» відмовили гальма.

За інформацією начальника безпеки руху ЧТУ Федіра Куценка, причиною ДТП стала іномарка, яка в несподіваний момент підрізала тролейбус. Водій електротранспорту намагався уникнути зіткнення та не впорався з керуванням, – повідомляє «МБ».

Нагадаємо, минулого року міська рада придбала 12 вживаних тролейбусів, вік яких 25 років. Станом на сьогодні рухомий склад ЧТУ складається лише з 73 одиниць.

Нагадаємо, депутати міськради не підтримали рішення про придбання нових тролейбусів: О. Каспрук звернувся до чернівчан.