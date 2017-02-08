У декількох областях через негоду досі обмежено рух транспорту

Внаслідок снігопадів та ожеледиці на деяких автодорогах країни обмежено рух вантажівок та пасажирського транспорту.

Про це станом на 10 ранку 8 лютого повідомляє «Укравтодор».

Зокрема, обмежено рух вантажівок: у Черкаській області (на дорозі Київ – Одеса, км 143+028 – км 274+360), Вінницькій області ( М-21 Житомир – Могилів-Подільський).

Рух закрито для усіх видів транспорту на Волині на дорозі Маюничі – Велика – Осниця – Красноволя та ін. Окрім того, на Закарпатті перекрито рух Ужгород – Демічі у зв’язку з переливом води.

Досі обмежено рух вантажівок та автобусів на трасі «Житомир – Чернівці».