У День Незалежності України головний корпус ЧНУ можна відвідати абсолютно безкоштовно

З нагоди 26-ї річниці незалежності України Резиденцію митрополитів Буковини і Далмації, 24 серпня, можна відвідати абсолютно безкоштовно. Усі зацікавлені отримують такий подарунок до головного державного свята країни.

Як повідомляє сайт ЧНУ, відвідати університет може кожен бажаючий.

Довідка: 18 червня 2011 року архітектурний ансамбль Резиденцію митрополитів Буковини і Далмації (нині Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича) включено до найпрестижнішого списку світового надбання – Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.