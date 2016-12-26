У ДТП на Вінниччині постраждало четверо громадян Молдови

Сьогодні, 26 грудня, на Вінниччині сталася тривожна ДТП, у якій постраждали громадяни Республіки Молдова, повідомляє ТСН. Іноземці їхали на мікроавтобусі “Мерседес” з “Буковеля” до Києва. На жаль, водій не впорався з керуванням і автобус перевернувся. Випадкові проїжджі, які стали свідками ДТП, прийшли на допомогу постраждалим. Небайдужі викликали поліцію та швидку, а також разом поставили мікроавтобус на колеса. В результаті ДТП постраждало 4 громадяни Республіки Молдова, яких направили до найближчої лікарні з травмами різного ступеня важкості. Всього у автобусі на момент аварії перебувало 11 осіб та водій.