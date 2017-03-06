У двох чернівецьких дитсадках отруїлися діти. Фахівці проводять розслідування

Заступник начальника управління освіти міськради Ніна Вітковська детальніше розповіла про отруєння дітей у ДНЗ №48 та №49.

«На сьогоднішній день зафіксовано 6 випадків захворювання дітей на кишкові інфекції у ДНЗ №48. Троє з цих діток госпіталізовані, ще троє лікуються амбулаторно», – сказала посадовець.

Наразі спільно з управлінням освіти, лабораторним центром та іншими фахівцями проводиться розслідування щодо встановлення причини захворювання цих діток.

Причина інфекції буде відома через декілька днів, коли буде проведене повне обстеження.

«Також на сьогоднішній день стало відомо про захворювання дітей у ДНЗ №49. Одна дитинка захворіла 24 лютого і вже 3 березня мала повернутися до закладу. Двоє братиків захворіли за вихідні. Також є по одному випадку в ясельній та садовій групах», – розповіла Н. Вітковська. «В однієї дитина підтверджена ротавірусна інфекція. У інших стане відомо після проведення лабораторних досліджень».