У дворі Кіцманської ЦРЛ – нове асфальтове покриття

У дворі Кіцманської ЦРЛ облаштували нове асфальтове покриття.

У дворі медзакладу дорожнє покриття укладалося ще при зведенні всієї будівлі. Усвідомлюючи цю проблему, дирекція установи звернулася до органів влади з клопотанням про виділення коштів на асфальтування внутрішнього двору.

Депутати районної ради підтримали виділення коштів на капітальний ремонт дорожнього покриття внутрішнього двору Кіцманської ЦРЛ та центрального за’їзду до лікарні. Зокрема було виділено 450 тисяч гривень, – повідомляє “Вільне життя”.